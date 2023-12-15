В знак солидарности с побывавшим в очередной раз в Вашингтоне так называемым украинским президентом лидер республиканцев в верхней палате Конгресса мистер Митч Макконнелл соизволил надеть галстук в цветах так называемой «незалежной».
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