Тамару Гвердцители хотят лишить гражданства России за тур по США

Народная артистка РФ запланировала тур по восьми городам США летом 2023 года. Фото: из открытых источников 61-летнюю советскую, грузинскую и российскую эстрадную певицу Тамару Гвердцители хотят лишить российского гражданства из-за ее тура по США.