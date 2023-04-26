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Тамару Гвердцители хотят лишить гражданства России за тур по США

Тамару Гвердцители хотят лишить гражданства России за тур по США

Народная артистка РФ запланировала тур по восьми городам США летом 2023 года. Фото: из открытых источников 61-летнюю советскую, грузинскую и российскую эстрадную певицу Тамару Гвердцители хотят лишить российского гражданства из-за ее тура по США.

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