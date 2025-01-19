Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, скопления вражеской живой силы и техники в 143 районах.

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Комментарии
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Daddy Bo
Есть у Эзопа басня о лягушке, желавшей сравниться размером с волом и для того непомерно раздувавшейся. Не достигла она желаемого размера и лопнула. Может, стоит украинскому руководству вчитаться в эту басенку? Если даже лягушку будет кто-то старательно со стороны надувать через задницу - всё равно же лопнет.
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Михалыч
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