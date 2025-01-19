ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Daddy Bo

Есть у Эзопа басня о лягушке, желавшей сравниться размером с волом и для того непомерно раздувавшейся. Не достигла она желаемого размера и лопнула. Может, стоит украинскому руководству вчитаться в эту басенку? Если даже лягушку будет кто-то старательно со стороны надувать через задницу - всё равно же лопнет.