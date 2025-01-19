В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, скопления вражеской живой силы и техники в 143 районах.
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Есть у Эзопа басня о лягушке, желавшей сравниться размером с волом и для того непомерно раздувавшейся. Не достигла она желаемого размера и лопнула. Может, стоит украинскому руководству вчитаться в эту басенку? Если даже лягушку будет кто-то старательно со стороны надувать через задницу - всё равно же лопнет.
Ответить
16 час.
Михалыч
Подарок на инаугурацию!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии