На «консервные банки» Boeing нашелся покупатель: United Airlines может забрать Boeing 777-9, от которых отказалась Emirates

United Airlines может купить 20 первых Boeing 777-9United Airlines рассматривает возможность приобрести около 20 самолетов Boeing 777-9, которые изначально строились для Emirates, но так и не были переданы заказчику.
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