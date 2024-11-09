Спикер Рады Стефанчук назвал слова Шевченко о переговорах информационным выпадом

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что депутат Евгений Шевченко не соответствует статусу народного избранника, поскольку он призывает провести переговоры с Россией по урегулированию конфликта, а не хочет победы своей страны.
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