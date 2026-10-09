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В центре Екатеринбурга открыли памятник легендарному чекисту

В центре Екатеринбурга открыли памятник легендарному чекисту

Памятник начальнику военной контрразведки генерал-лейтенанту Ивану Устинову открыли в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Первомайской и Карла Либкнехта.

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