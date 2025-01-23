Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт украинской армии

Объект находился на правом берегу Днепра Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» российской группировки войск «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт ВСУ, который находился на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Министерстве обороны России.
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