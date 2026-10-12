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Регионы России

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Илон Маск предостерег от жесткого обращения с искусственным интеллектом

Илон Маск предостерег от жесткого обращения с искусственным интеллектом

Американский миллиардер и глава компании xAi, разрабатывающей нейросеть Grok, Илон Маск заявил, что не следует жёстко обращаться с искусственным интеллектом (ИИ) ради безопасности человечества.

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