В Самарской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже

В сентябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился с заявлением местный житель 1982 года рождения, который сообщил, что у него возле одного из домов на улице Тополиной, неизвестный похитил золотую цепочку с подвеской.