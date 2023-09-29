В Самарской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже

В сентябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился с заявлением местный житель 1982 года рождения, который сообщил, что у него возле одного из домов на улице Тополиной, неизвестный похитил золотую цепочку с подвеской.
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