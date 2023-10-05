Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Багира
    Комментаторы  не  написали  ничего  умного, и  с  ходу  налетели  оскорблять  автора -  сразу  видно,  что  учились  ...ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ...
  • Владимир Аверков
    Вот это вы жрать!!!...жить надо не для заполнения холодильников по всей хате.а для душевной гармонии....а статья прав...Почему говядина в...
  • валентин слободян
    Правда,автор идиот.ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ...

Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Автор:  АМАРАНТ "Документ между прочим!" Никита Михалков послал запрос в Администрацию насчет возврата Лорак на ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Шилов
Он и Пугачевой руки целовал.
Ответить
20 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Как-то смотрел по телеку очередную телебеседу с нашим Главой. Речь зашла о кадрах. И журналистка задала очень деликатный вопрос. Сначала &quot;кратко обрисовала ситуацию&quot;. Дескать, есть в вашей обойме очень публичные люди. Которые ведут себя сомнительно, вызывают неприятие в обществе. Зачем вы держите таких? ,это намек на Пескова, а Глава отлично понял сей &quot;тонкий намек&quot;. Улыбнулся и сказал:- Так ведь они знают своё дело. (Похоже глава возглавляет все это,а народ и не догадывается)если взять нового человека - придется ему всё объяснять. Зачем терять время?Маститый режиссер прокомментировал сие &quot;открытие&quot;: Получается, что декларация, так сказать осуждение.. оно публично и громко, а всё остальное mille pardons под одеялом.. Уважение, на мой взгляд, имеет смысл только взаимное. Кончилось время между стульями. Мда, грустно всё это. Печально и где-то даже душераздирающе.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх