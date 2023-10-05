Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

ЕА

Евгений Алексеенко

Как-то смотрел по телеку очередную телебеседу с нашим Главой. Речь зашла о кадрах. И журналистка задала очень деликатный вопрос. Сначала "кратко обрисовала ситуацию". Дескать, есть в вашей обойме очень публичные люди. Которые ведут себя сомнительно, вызывают неприятие в обществе. Зачем вы держите таких? ,это намек на Пескова, а Глава отлично понял сей "тонкий намек". Улыбнулся и сказал:- Так ведь они знают своё дело. (Похоже глава возглавляет все это,а народ и не догадывается)если взять нового человека - придется ему всё объяснять. Зачем терять время?Маститый режиссер прокомментировал сие "открытие": Получается, что декларация, так сказать осуждение.. оно публично и громко, а всё остальное mille pardons под одеялом.. Уважение, на мой взгляд, имеет смысл только взаимное. Кончилось время между стульями. Мда, грустно всё это. Печально и где-то даже душераздирающе.