Брюссель в интересах экономики США давит на Германию, принуждая разорвать экономические связи с КНР

Елена Пустовойтова. Почему Германии не поможет Тевтобургский лес?Вслед за разрывом с Россией, Брюссель подталкивает Берлин к обрушению экономических связей с КитаемПровальные для правящей в Германии коалиции во главе с Олафом Шольцем итоги выборов в Саксонии и Тюрингии стали очередным свидетельством прогрессирующего кризиса не только этой крупнейшей европейской страны, но и Евросоюза в целом.