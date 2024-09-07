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Брюссель в интересах экономики США давит на Германию, принуждая разорвать экономические связи с КНР

Елена Пустовойтова. Почему Германии не поможет Тевтобургский лес?Вслед за разрывом с Россией, Брюссель подталкивает Берлин к обрушению экономических связей с КитаемПровальные для правящей в Германии коалиции во главе с Олафом Шольцем итоги выборов в Саксонии и Тюрингии стали очередным свидетельством прогрессирующего кризиса не только этой крупнейшей европейской страны, но и Евросоюза в целом.

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