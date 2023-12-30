Чем заняться на «Русском Рождестве» 31 декабря и 1 января

Чем заняться на «Русском Рождестве» 31 декабря и 1 январяСохраняйте и делитесь с друзьями! • Сделать атмосферные кадры на выставке на ивановском ж/д вокзале и поздравить родных и близких, отправив открытку по Рождественской почте (с 9:30 до 19:30).
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