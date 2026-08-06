Трамп объяснил отказ Киеву в дополнительных ракетах для Patriot

ВАШИНГТОН, 7 августа, ФедералПресс. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может бесконечно передавать Украине ракеты для комплексов Patriot, поскольку такие вооружения необходимы и самим Соединенным Штатам.
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