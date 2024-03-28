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Им многие пользуются как обычной линейкой, но угольник Свенсона имеет много интересных секретов (Подробно + фото)

Им многие пользуются как обычной линейкой, но угольник Свенсона имеет много интересных секретов (Подробно + фото)

Добрый день, уважаемые читатели моего блога! Сегодняшняя статья посвящена разметке, разметке в области плотницких работ и публикация немного затронет математику, потому как у меня в руках не просто строительный угольник, а профессиональный инструмент.

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