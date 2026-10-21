САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Эмиссар США Джаред Кушнер не смог прилететь в Санкт-Петербург вместе с спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за болезни, поэтому выступил дистанционно.
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