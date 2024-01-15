Генерал Бридлав: в двух из трех сценариев Россия победит Украину

Есть три сценария развития события на Украине. Два из них закончатся победой России, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью американскому журналу Newsweek.
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