В Звериноголовском, где критический уровень паводка, дома уходят под воду. Фото, видео

Жилые дома в селе Прорывное в Звериноголовском муниципальном округе (Курганская область), где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр, уходят под воду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии