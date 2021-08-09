Завтра выходит самая лучшая колонка Xiaomi: она обеспечит концертное звучание

Компания Xiaomi раскрыла подробности о ещё одной новинке, которая будет показана завтра на большой презентации, где также покажут смартфон Xiaomi Mi Mix 4, планшет Xiaomi Mi Pad 5 и новый телевизор OLED второго поколения.
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