Российский дипломат в СБ ООН - украинской стороне: Объясните, какое отношение к самообороне имеет удар по самолёту с украинскими пленными

В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по запросу России. Речь идёт о заседании, которое было посвящено удару ВСУ по российскому транспортнику Ил-76, доставлявшему в Белгород 65 украинских пленных для последующего обмена на границе с Харьковской областью.
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