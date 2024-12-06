Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров: ФРГ до сих пор не предоставила результаты анализов Навального*

Лавров: ФРГ до сих пор не предоставила результаты анализов Навального*

Немцы обвиняют Российскую Федерацию в смерти Алексея Навального* (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов), но при этом до сих пор не предоставили результаты медицинских анализов после его лечения в Германии.

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