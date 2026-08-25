Жилье, работа, здоровье: Татарстанстат вновь изучит жизнь семей республики

С 10 сентября по 9 октября Татарстанстат проведет новое исследование условий жизни населения. Какие проблемы выявил предыдущий опрос, что изменилось в подходах к оценке качества жизни и зачем нужны такие исследования, «Татар-информу» рассказал заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.