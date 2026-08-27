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FiNE NEWS

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МИД РФ заявил о поддержке Францией определённых группировок в Африке ради политических целей

МИД РФ заявил о поддержке Францией определённых группировок в Африке ради политических целей

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Франция не отказывается от поддержки определённых группировок в Африке, используя их для достижения своих политических целей и реванша в регионе.

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