МИД РФ заявил о поддержке Францией определённых группировок в Африке ради политических целей

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Франция не отказывается от поддержки определённых группировок в Африке, используя их для достижения своих политических целей и реванша в регионе.
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