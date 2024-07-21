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Ученые провели тест и посадили в грунт с Луны растения: их ДНК изменился и они взошли через 2 дня

Ученые провели тест и посадили в грунт с Луны растения: их ДНК изменился и они взошли через 2 дня

Группа астробиологов из Университета Флориды провела уникальный эксперимент, получив доступ к лунному грунту.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Брехня,китайцы отказались поделиться лунным грунтом с пиндосами
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12 час.
Модест
В реголите нет питательных веществ для растений, он используется как удерживающая субстанция. В первоначальном этапе растения использовали запасы питательных веществ из семени и воду, и углекислый газ из воздуха. Когда питательные вещества закончились, рост прекратился, поскольку одного фотосинтеза для развития недостаточно. Покупайте у русских удобрения, мешайте их с реголитом и будет вам гидропонное счастье! А можно реголит не брать, а взять тюк минваты - эффект будет тот же.
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11 час.
Дмитрий Гурин
В Голливуде на какой ни будь съемочной площадке..... Хотя могли и на мысе Канаверал для придания истории хоть какой то осмысленности. Если бы такое было по настоящему все бы западные СМИ орали наперегонки, а НАССА требовала бы многократного  увеличения финансирования Лунной программы что бы первыми поставить там станцию.... решился бы один из самых важных вопросов, наличие доступного кислорода.
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9 час.

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