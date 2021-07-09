Российский космонавт рассказал, что ему на МКС дозвонились телефонные мошенники

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon, что телефонным мошенникам удалось дозвониться ему на Международную космическую станцию (МКС) после ряда неудачных попыток, передает РИА "Новости".
Российский космонавт Олег Новицкий рассказал в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon, что телефонным мошенникам удалось дозвониться ему на Международную космическую станцию (МКС) после ряда неудачных попыток, передает РИА "Новости".
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