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Российский космонавт рассказал, что ему на МКС дозвонились телефонные мошенники

Российский космонавт рассказал, что ему на МКС дозвонились телефонные мошенники

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon, что телефонным мошенникам удалось дозвониться ему на Международную космическую станцию (МКС) после ряда неудачных попыток, передает РИА "Новости".

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