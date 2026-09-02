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Царьград

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К 80-летию Меркьюри интерес к рок-культуре вырос на 139%

К 80-летию Меркьюри интерес к рок-культуре вырос на 139%

К 80-летию Фредди Меркьюри сервис «Кион Музыка» и CDEK.Shopping зафиксировали возрастание интереса к рок-культуре.

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