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Всемирный банк опроверг сомнения в росте экономики Индии

Всемирный банк опроверг сомнения в росте экономики Индии

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). 3 сентября исполнительный директор Всемирного банка по Индии Ниилкантх Мишра отбил атаки скептиков, усомнившихся в достоверности данных о росте индийской экономики.

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