За прошедшие сутки на дорогах Казани задержали 8 пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция Казани За прошедшие сутки автоинспекторы Казани задержали 8 водителей в состоянии опьянения, а также остановили еще 8 автомобилистов, управляющих транспортными средствами без соответствующих прав.
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