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Царьград

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ПСБ и Северная Осетия подписали соглашение для развития региона

ПСБ и Северная Осетия подписали соглашение для развития региона

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло заключили соглашение. Оно предусматривает экономическое развитие региона через поддержку малого бизнеса и внедрение льготных программ, с акцентом на финансовую грамотность.

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