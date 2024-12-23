Уральские металлурги наращивают объем покупок у российских производителей

ММК увеличил объем закупок импортозамещающего оборудования. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», за 2024 год доля поставок оборудования от российских производителей выросла на ММК с 71% до 86%.