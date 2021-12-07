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Главный итог: встреча Путина и Байдена завершилась неожиданным поворотом для Киева

Главный итог: встреча Путина и Байдена завершилась неожиданным поворотом для Киева

Еще не успела закончиться онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как из Вашингтона в Киев послали “сигнальчики” – Штаты не намерены направлять военнослужащих Пентагона на защиту Незалежной в случае “вторжения” РФ.

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