Главный итог: встреча Путина и Байдена завершилась неожиданным поворотом для Киева

Еще не успела закончиться онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как из Вашингтона в Киев послали “сигнальчики” – Штаты не намерены направлять военнослужащих Пентагона на защиту Незалежной в случае “вторжения” РФ.