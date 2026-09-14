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Депутат: «Август өчен коммуналь хезмәтләрне 15 сентябрьгә кадәр түләргә кирәк»

Россиядә яшәүчеләр август ае өчен торак-коммуналь хезмәтләргә түләүне 15 сентябрьне дә кертеп башкарырга мөмкин.

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