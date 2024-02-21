Крынки – что еще на повестке дня, "низкие" смыслы под Работино, что сейчас в Победе и Георгиевке

Херсонское направление: в Крынках продолжается ликвидация разрозненных малочисленных групп противника, засевших по подвалам, и лодок формирований ВСУ на Днепре Запорожское направление: продолжается наступление российских войск в районе Рабтино.
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