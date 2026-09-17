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Ярославль өлкәсендә беспилотниклар һөҗүменнән соң нефть эшкәртү заводында янгын чыккан

Ярославль өлкәсендә БПЛАлар һөҗүменнән соң нефть эшкәртү заводында янгын чыккан. Бу хакта төбәк губернаторы Михаил Евраев хәбәр итте.

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