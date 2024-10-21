Более 900 км воздушных проводов были перенесены под землю в Москве благодаря проекту "Чистое небо". Это стало возможным благодаря использованию специальных труб, с помощью которых можно легко отремонтировать или подключить новые линии силовых кабелей, систем управления наружным освещением, операторов мобильной связи, интернет-провайдеров и городских служб.
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