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Realme готовит к выходу недорогой смартфон Narzo 50A, вот как он будет выглядеть

Realme готовит к выходу недорогой смартфон Narzo 50A, вот как он будет выглядеть

OnLeaks продолжает свой марафон утечек. После того как инсайдер рассекретил Vivo X70 и Vivo X70 Pro, он опубликовал качественные рендеры бюджетного смартфона Realme Narzo 50A.

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