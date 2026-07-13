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Астрономы нашли скрытый механизм, который запускает рождение звёзд

Астрономы нашли скрытый механизм, который запускает рождение звёзд

Как рождаются звёзды — и что запускает процесс Звёзды рождаются в молекулярных облаках — гигантских холодных конгломератах газа и пыли, которые под действием гравитации сжимаются, пока давление и температура в центре не достигнут уровня термоядерного зажигания.

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