Астрономы нашли скрытый механизм, который запускает рождение звёзд

Как рождаются звёзды — и что запускает процесс Звёзды рождаются в молекулярных облаках — гигантских холодных конгломератах газа и пыли, которые под действием гравитации сжимаются, пока давление и температура в центре не достигнут уровня термоядерного зажигания.