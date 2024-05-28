Гранаты помогают в борьбе с жировой болезнью печени – Antioxidants

Исследователи из Университета Эдит Коуэн (ECU) изучают влияние эллаговой кислоты, антиоксиданта, содержащегося в некоторых фруктах и овощах, на остановку и, возможно, обращение вспять повреждений, вызванных жировой болезнью печени.
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