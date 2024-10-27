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Смоленская Газета

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Анатолий Овсянкин: От работников автомобильного и городского пассажирского транспорта зависит многое

Анатолий Овсянкин: От работников автомобильного и городского пассажирского транспорта зависит многое

Председатель Смоленского городского совета Анатолий Овсянкин поздравил и поблагодарил за высокий профессионализм работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, чей профессиональный праздник отмечается в России в последнее воскресенье октября.

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