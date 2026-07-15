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Кадры уничтожения антенны связи, ПУ БПЛА и ПВД ВСУ

Кадры уничтожения антенны связи, ПУ БПЛА и ПВД ВСУ

Военнослужащие 56-го отдельного отряда специального назначения, входящего в состав 51‑й гвардейской общевойсковой армии, продолжают выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

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