Кадры уничтожения антенны связи, ПУ БПЛА и ПВД ВСУ

Военнослужащие 56-го отдельного отряда специального назначения, входящего в состав 51‑й гвардейской общевойсковой армии, продолжают выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии