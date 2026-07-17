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Названы признаки опасного для скачивания на телефон приложения

Названы признаки опасного для скачивания на телефон приложения

Использование названия, логотипа или интерфейса популярного сервиса, отсутствие информации о надежном разработчике и загрузка приложения из неофициальных источников могут указывать на его потенциальную опасность, рассказал в беседе с ТАСС руководитель продукта AppSec.

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