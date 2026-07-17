Названы признаки опасного для скачивания на телефон приложения

Использование названия, логотипа или интерфейса популярного сервиса, отсутствие информации о надежном разработчике и загрузка приложения из неофициальных источников могут указывать на его потенциальную опасность, рассказал в беседе с ТАСС руководитель продукта AppSec.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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