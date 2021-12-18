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Сохраняем воспоминания и истории наших дедов и бабушек. Это нужно живым

Сохраняем воспоминания и истории наших дедов и бабушек. Это нужно живым

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений. Цель проекта: сохранить истории старшего поколения, которые никогда не были опубликованы в интернет-пространстве.

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