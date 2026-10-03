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CCI system: major indexes, oil, btc, ME, gold

CCI system: major indexes, oil, btc, ME, gold

CCI system: major indexes, oil, btc, ME, gold Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! magnatizer daily and weekly look via the cci system on the major indexes, oil, bitcoin, mexico and a gold proxy etf.

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