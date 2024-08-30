Новоаннинских педагогов научили вести себя при обстрелах и захватах заложников. В новоаннинских учебных заведениях прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.
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Новоаннинских педагогов научили вести себя при обстрелах и захватах заложников. В новоаннинских учебных заведениях прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.