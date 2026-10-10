Алиев встретил Кадырова в Баку: обсуждены братские связи

В Баку Ильхам Алиев встретился с Рамзаном Кадыровым. Лидеры обсудили братские отношения между Азербайджаном и Чечней, выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой 2024 года и отметили нормализацию отношений между Баку и Москвой.