Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран

Введенные коллективным Западом антироссийские санкции не смогли остановить развитие интеграционных связей РФ и Казахстана в торгово-экономической сфере, показатели в этом направлении в 2023 году продолжили расти, заявил в интервью «Известиям» посол России в центральноазиатской стране Алексей Бородавкин.
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