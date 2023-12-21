Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран

Введенные коллективным Западом антироссийские санкции не смогли остановить развитие интеграционных связей РФ и Казахстана в торгово-экономической сфере, показатели в этом направлении в 2023 году продолжили расти, заявил в интервью «Известиям» посол России в центральноазиатской стране Алексей Бородавкин.