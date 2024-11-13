Российские авиакомпании сообщили о возможном банкротстве

Мелкие и средние авиаперевозчики могут столкнуться с банкротствами после того, как правительство решило списать долги перед иностранными лизингодателями и ввести 25%-ый налог с прибыли, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ).