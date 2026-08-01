Американский генерал: У меня нет эсминцев для защиты Израиля

Чтобы защитить Израиль от возможных атак Ирана, необходим как минимум ещё один эсминец ПРО ВМС США. Об этом в письме Пентагону сообщил глава Европейского командования Вооружённых сил США и главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал ВВС Алексус Гринкевич, пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.
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