В Севастополе Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой посетили семьи сотрудников органов внутренних дел

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», которая традиционно проходит при поддержке Общественного совета при УМВД, сотрудники полиции поздравляют детей и проводят с ними профилактические беседы.
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