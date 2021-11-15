В Башкирии из-за аварии с грузовиком пострадала девушка и ее 15-летняя пассажирка

В Белорецке произошло столкновение «Ваз-21099» с грузовиком Volvo. По данным пресс-службы ГИБДД Башкирии, за рулем легкового автомобиля находилась 20-летняя местная жительница, которая не имела водительских прав, а также 15-летняя пассажирка.