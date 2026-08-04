Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности: большие изменения в рейтинге AnTuTu

Флагманские процессоры стали доступны в среднем сегменте на фоне роста цен Разработчики бенчмарка AnTuTu представили июльский рейтинг самых выгодных Android-смартфонов по соотношению производительности и стоимости.
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