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Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности: большие изменения в рейтинге AnTuTu

Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности: большие изменения в рейтинге AnTuTu

Флагманские процессоры стали доступны в среднем сегменте на фоне роста цен Разработчики бенчмарка AnTuTu представили июльский рейтинг самых выгодных Android-смартфонов по соотношению производительности и стоимости.

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